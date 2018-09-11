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Milyonerlere 7 ayda 27 binin üzerinde kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, temmuz sonu itibarıyla 2017'ye göre 27 bin 45 kişi artarak 166 bin 25'e yükseldi. Temmuz sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya yükseldi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 497 bin lira olarak hesaplandı

11.09.2018 - 12:37 | Güncelleme: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı temmuz sonu itibarıyla 166 bin 25'e ulaştı.

Geçen yıl sonuna göre 27 bin 45 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 497 bin lira olarak hesaplandı. 

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ocak-temmuz döneminde 2017'ye kıyasla 22 bin 152 kişi artarak 149 bin 121'e ulaşırken, toplam mevduatları da 976 milyar 397 milyon lira oldu. 

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 444 milyar 734 milyon lirası yerel para cinsi, 527 milyar 399 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 265 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 548 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 17 bine dayandı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı temmuz sonu itibarıyla 16 bin 904'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 4 bin 893 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 102 milyar 337 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 2 milyon lirası yerel para, 95 milyar 16 milyon lirası yabancı para ve 319 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 54 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL)
2012 54.461 373.384 6.856
2013 70.498 484.901 6.878
2014 81.398 533.544 6.555
2015 98.497 649.994 6.599
2016 115.896 775.142 6.688
2017 138.980 909.979 6.548
2018 Temmuz 166.025 1.078.734 6.497

 

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