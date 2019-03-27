Minimal kulak dövmeleri

Dövme yaptırmak isteyenlerin aklına ilk olarak genellikle kol, omuz, sırt ve bacak gibi en bilinen bölgeler geliyor. Ancak sadece yakından bakınca belli olan minimal kulak dövmeleri, yetenekli bir dövme sanatçısının elinden çıkınca sanat eseri gibi durabiliyor. Eğer siz de dövme yaptırmayı planlıyorsanız mutlaka kulak dövmesi modellerine bakmalısınız!