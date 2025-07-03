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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig MKE Ankaragücü, Ertaç Özbir'le sözleşme uzattı - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü, Ertaç Özbir'le sözleşme uzattı

        TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü, tecrübeli kaleci Ertaç Özbir'in takımda kaldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:34
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        Ertaç Özbir imzayı attı!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son 2 sezondur takımda yer alan 35 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Süper Lig ile 1. Lig'den üst üste küme düşen ve transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü, mevcut oyuncuların sözleşmesini uzatarak onları takımda tutmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesini uzatan ilk isim kaleci Ertaç Özbir oldu.

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