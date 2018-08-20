Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna kattı. Bu transferi ilginç hale getiren ise, MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımdı. Başkent temsilcisi, yeni sağ bekini Football Manager'dan alınan ekran görüntüleriyle tanıttı.

Kulübün Twitter hesabından paylaşılan tweet'te, hem transfer haberi hem de oyuncunun Football Manager'daki profil sayfası yer aldı. Transfer haberinde, maliyet ile ilgili kısımların silindiği dikkat çekti.

— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 18, 2018

Football Manager'ın verilerine bakıldığında, yeni transfer Brice Dja Djedje'nin Vücut Zindeliği, Çalışkanlık, Cesaret, Takım Oyunu, Hızlanma, Kararlılık ve Denge gibi özellikleri dikkat çekiyor.

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