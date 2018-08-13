Real Madrid'in resmi YouTube sayfasında yayınlanan bir video büyük şaşkınlığa yol açtı. "Alex Hunter, Real Madrid'li yeni futbolcu" başlığıyla paylaşılan video, FIFA 19'un sevilen Yolculuk modunu işaret ediyor
13.08.2018 - 11:40 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Ronaldo'nun satışı sonrası Real Madrid taraftarlarının gözü takıma katılacak yeni süper starda. Modric ile yaşanan sözleşme savaşı sonrası bir yıldızı daha kaybetme korkusu yaşayan taraftarlar, neyse ki tarafların anlaşmasıyla rahat nefes almıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi YouTube hesabından bir video paylaşan Real Madrid, yeni transferini duyurdu!
Alex Hunter, Real Madrid'de!
FIFA serisinin sevilen modu Yolculuk'ta yönettiğimi ve tamamen kurgu bir futbolcu olan Alex Hunter, Real Madrid'in resmi YouTube sayfası üzerinden bir video ile tanıtıldı. Bu tanıtım tabii ki FIFA 19 ve FIFA 19'daki Yolculuk modu için bir reklamdan başka bir şey değil.
İlk olarak FIFA 17'de karşımıza çıkan Yolculuk modunda, Alex Hunter adında gerçekte var olmayan bir futbolcuyu kontrol ediyor ve onunla daha küçük yaştan kulüp seçmelerine katılıyorduk. İlk kulübümüzde kiraya verilerek kariyerde düşüş yaşasak da, ardından gelişen olaylar ve başarılarla yükselişe geçiyorduk. FIFA 19'un ilk tanıtımlarında Alex Hunter, o dönem Real Madrid'in sözleşmeli futbolcusu olan Ronaldo ile bir arada gözüküyordu. Bu da yeni oyunda yolumuzun Real Madrid'e düşeceğinin sinyalini vermişti. Real Madrid'in resmi hesabında yaptığı bu tanıtım, Alex Hunter ile Real Madrid'de top koşturacağımızı da garantilemiş oldu.
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