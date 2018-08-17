Önümüzdeki ay sonu piyasaya sürülecek olan FIFA 19'un yeni kapak görseli yayınlandı. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'ten Juventus'a transfer olmasıyla oyunun tüm tanıtım materyallerini güncellemek zorunda kalan EA, Ronaldo'lu yeni kapak görselini resmi Twitter adresinde paylaştı.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 14, 2018

Oyunun FIFA 19'lu PS4 ve PS4 Pro paketleri, Ronaldo'yu ve Neymar'ı bir araya getirdi. İki süper star, satışa sunulacak yeni PS4 paketlerinin de yüzü oldu. Henüz satış fiyatı açıklanmayan FIFA 19'lu PS4'ler, oyunla aynı gün yani 28 Eylül'de mağazalarda yer alacak.

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 14, 2018

Serinin yeni oyununda en çok merak edilen bölümlerden biri, Alex Hunter'ı kontrol ettiğimiz Yolculuk Modu. FIFA 19 ile birlikte Hunter'ın heyecan verici kariyerinde sona geleceğiz.

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