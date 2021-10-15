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Haberler Otomobil Mobil oyun deneyimi ile otomobili birleştirdi
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Otomobilden mobil oyun deneyimi sunacak

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz kökenli otomobil markası MG (Morris Garages), yeni konsept modeli Maze’i tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, SAIC Design Advanced London ekibi tarafından geliştirilen MG Maze, İngiltere merkezli tasarım stüdyosunun üçüncü yıl dönümüne özel olarak tasarlandı. MG Advanced Design Tasarım Direktörü Carl Gotham, "Maze pandemi sürecinde sosyal hayattaki kısıtlama ve sınırlamalara bir tepki olarak doğdu. Bu konsepti insanların dışarı çıkıp şehirlerini ‘mobil oyun’ deneyimine benzer bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak bir platform olarak kullandık” dedi

Mobil oyun deneyimi ile otomobili birleştirdi
HABERTURK.COM

MG (Morris Garages), SAIC Design’ın üçüncü yıl dönümünü kutlamak ve geleceğin kentsel mobilite vizyonunu yansıtmak için tasarladığı MG Maze konseptinin örtüsünü kaldırdı.

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz kökenli otomobil markası MG'nin yeni konsept otomobilinin, “Çık mobilite ve oyunu bir araya getirmek amacıyla geliştirildiği kaydedildi.

Otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan MG Advanced Design Tasarım Direktörü Carl Gotham, "Maze ile MG'nin hayran kitlesi ve takipçilerinden yola çıkarak otomobil topluluğunun geleceğinin nasıl görünebileceğine odaklanmak istedik. Dijitale geçiş durdurulamaz, bu yüzden bu dijital alanı fiziksel alana bağlayan ve bize sürüşte gerçek zevki veren bir konsept yaratmak istedik" dedi.

Maze'in pandemi sürecinde sosyal hayattaki kısıtlama ve sınırlamalara bir tepki olarak doğduğunu vurgulayan Gotham, "Bu konsepti insanların dışarı çıkıp şehirlerini ‘mobil oyun’ deneyimine benzer bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak bir platform olarak kullandık” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, polikarbon malzemeden üretilen aracın gövdesinin üst kısmı yukarıya doğru açılarak yolcuların aracın ön tarafından koltuklara oturmasına imkan sağlanıyor. Öte yandan, Maze modelinde kullanıcılar akıllı telefonlarını kumanda arayüzü ve anahtar olarak kullanabiliyorlar. Araca telefonları ile giriş yapabilen kullanıcıların aynı zamanda telefonlarındaki görüntüleri ve dijital içerikleri aracın camlarına yansıtabildikleri de bildirildi.

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