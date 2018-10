Mercedes-Benz Türk, ilk hackathon etkinliğini “Discover The Future of Mobility” konu başlığı ile 1-2 Aralık tarihleri düzenleyecek. Şirketin Hadımköy'deki merkezinde düzenlenecek “Hack.İstanbul” etkinliği Küresel IT Çözümleri Merkezi birimi ile gerçekleşecek.

Yarışmada ilk 3’e girenlere toplamda 37 bin 500 TL’lik para ödülüne ek olarak, takım üyelerinin her birine Ruspberry B Plus hediye edilecek.

BİRÇOK ÜLKEDE DÜZENLENİYOR

Daimler'in farklı lokasyonlarda birçok hackathon serisi gerçekleştirdiğini kaydeden Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, "Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve Hack.İstanbul ile bu sene hackathon serilerinin Türkiye ayağını başlatıyoruz. Önümüzdeki sene de farklı bir temayla yeniliğe ve yaratıcılığa verdiğimiz değeri sürdüreceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz de, "Hackathon temposuna uyum sağlayabilecek yazılımcıları, tasarımcıları, iş geliştirme uzmanlarını, girişimcileri, yeni mezunları ve üniversite öğrencilerini, özetle geleceğin mobilitesine değer katacak yeni fikirleri olan herkesi yarışmaya bekliyoruz" dedi.

