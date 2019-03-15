Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir süredir tanıtılması beklenen yeni SUV'u Model Y'nin üzerindeki örtü kalktı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Markanın ilk SUV'u Model X'in altında konumlandırılan otomobilde, Model X'teki 'kanat kapılar' yerine klasik yapıdaki kapılara yer verildiği görülüyor.
Yapılan açıklamaya göre, ABD'de 47 bin dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Model Y, 2020 yılında satışa çıkacak. Bu versiyonda 480 kilometrelik bir menzil sunan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza ise 5.5 saniye içinde çıkıyor. Eylül 2020 itibariyle de aracın üretiminin ayda 2 bine çıkarılması hedefleniyor.
PARÇALARIN YÜZDE 75'İ MODEL 3'TEN
Model Y'nin 39 bin dolarlık bir giriş versiyonunun da satışa sunulacağı aktarılırken, bu modelin 2021 yılında yollarda olacağı belirtildi. Bu versiyonda sunulan menzil değeri 370 kilometreye düşerken, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 5.9 saniye içinde çıkabildiği kaydedildi.
Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk tarafından orta segment SUV olarak tanımlanan Model Y, markanın baz modeli Model 3 ile yüzde 75 oranında aynı parçaları paylaşıyor.
'DİĞER MODELLERİMİZİN TOPLAMINDA DAHA FAZLA SATAR'
Model Y'nin tanıtım etkinliğinde açıklamalarda bulunan Musk, "Model Y, bir SUV'un fonksiyonelliğine sahip iken, aynı zamanda bir spor otomobilin sürüş hissiyatını sunuyor. Bu özelliği virajlarda daha çok öne çıkıyor. Sanırım, Model Y'nin satışları Model 3, Model X ve Model S'in toplamını geçecek" dedi.
Uzmanlar, ABD'de fiyatı 40 bin ile 90 bin dolar aralığında bulunan SUVların 1.4 milyon adetlik satış rakamına imza attığını vurgulayarak, Model Y'nin rakipleri arasında şansının yüksek olduğunu belirtiyor.
Analistlere göre, otomobilin önündeki en büyük engel ise üretimde hedeflenen tarihlerin tutturulabilmesi. Öyle ki, yakın geçişte Model 3 modelinin satışa çıkış tarihinin aylarca erteleyen Tesla, potansiyel müşteriyi elinden kaçırmıştı.
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