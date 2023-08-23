Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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MOLDE İLE İLK MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise Türk takımlarına karşı daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.