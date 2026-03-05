Canlı
        BIST 100 13.106,98 %1,27
        DOLAR 43,9971 %0,08
        EURO 51,1985 %0,04
        GRAM ALTIN 7.303,36 %0,62
        FAİZ 38,05 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 119,30 %1,45
        BITCOIN 72.951,00 %-0,53
        GBP/TRY 58,8236 %-0,01
        EUR/USD 1,1608 %-0,22
        BRENT 83,04 %2,00
        ÇEYREK ALTIN 11.941,46 %0,63
        Morgan Stanley 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak - İş-Yaşam Haberleri

        Morgan Stanley 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak

        ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, verimlilik ve stratejik dönüşüm planları kapsamında iş gücünde yaklaşık yüzde 3'lük bir kesintiye giderek 2 bin 500 çalışanının işine son vermeyi planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak

        Uluslararası basında yer alan haberlere göre, işten çıkarmalar bankanın üç temel birimi olan yatırım bankacılığı ve ticaret, varlık yönetimi ve yatırım yönetimi departmanlarını kapsayacak.

        Kararın, şubelerde görev yapan finansal danışmanları etkilemeyeceği belirtildi. Bankanın söz konusu işten çıkarma kararının, stratejik hedefler ve bireysel performans değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı kaydedildi.

        Morgan Stanley’in geçen yıl rekor finansal sonuçlar elde etmesine ve dördüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına rağmen bu kararı alması dikkati çekti..

        Banka yönetiminin, bir yandan belirli alanlarda küçülmeye giderken diğer yandan büyüme potansiyeli görülen stratejik departmanlarda personel sayısını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

        Öte yandan, yıl başından bu yana pek çok ABD'li büyük teknoloji ve finans şirketi kitlesel işten çıkarmalar duyurdu.

        ABD merkezli küresel şirketlerin otomasyona yönelmesi ve verimlilik artışı stratejileri doğrultusunda açıkladığı kitlesel işten çıkarma duyuruları, ocak ayında son yılların en yüksek seviyesini gördü.

        Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD merkezli işverenlerin ocak ayında duyurduğu işten çıkarma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 108 bin 435'e yükseldi.

        Uzmanlar; operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonunun, iş gücü yapılarını kökten şekillendirdiğine dikkati çekiyor.

