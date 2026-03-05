Morgan Stanley 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracak

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, işten çıkarmalar bankanın üç temel birimi olan yatırım bankacılığı ve ticaret, varlık yönetimi ve yatırım yönetimi departmanlarını kapsayacak.

Kararın, şubelerde görev yapan finansal danışmanları etkilemeyeceği belirtildi. Bankanın söz konusu işten çıkarma kararının, stratejik hedefler ve bireysel performans değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Morgan Stanley’in geçen yıl rekor finansal sonuçlar elde etmesine ve dördüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına rağmen bu kararı alması dikkati çekti..

REKLAM

Banka yönetiminin, bir yandan belirli alanlarda küçülmeye giderken diğer yandan büyüme potansiyeli görülen stratejik departmanlarda personel sayısını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Öte yandan, yıl başından bu yana pek çok ABD'li büyük teknoloji ve finans şirketi kitlesel işten çıkarmalar duyurdu.

ABD merkezli küresel şirketlerin otomasyona yönelmesi ve verimlilik artışı stratejileri doğrultusunda açıkladığı kitlesel işten çıkarma duyuruları, ocak ayında son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD merkezli işverenlerin ocak ayında duyurduğu işten çıkarma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 108 bin 435'e yükseldi.

Uzmanlar; operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonunun, iş gücü yapılarını kökten şekillendirdiğine dikkati çekiyor.