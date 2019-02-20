Oyak Renault, 6 milyonuncu motor üretimini gerçekleştirerek bu alanda kendi rekoruna imza attığını duyurdu. Üretilen motor Clio IV modelinde kullanılırken, söz konusu rekor nedeniyle bir tören düzenlendi.

1971 yılında Türkiye’de ilk motorunu üreten şirket, geçen yıl 602 bin 421 motor üretimi gerçekleştirmişti. Dizel ve benzinli olmak üzere 6 farklı motor tipi üreten Oyak Renault'un, motorların yüzde 70’ini başta Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ettiği bildirildi.

'KAPASİTEMİZ 920 BİN ADET OLDU'

Gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "1971 yılında motor üretimine başladığımızda yaklaşık 25 bin olan üretim kapasitemiz yıllar içinde yaptığımız yatırımlar sayesinde 920 bin adede ulaştı. Renault Grubu’nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

ÜRETİMİN YÜZDE 32'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl 336 bin 888 araç ile Türkiye’de otomobil üretiminin yüzde 32 ’sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault2un, bunun yanında 239 bin 591 vites kutusu, 708 bin 670 adet şasi ürettiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz yıl 100 milyon euroyu aşan yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atmış ve 33 milyon euroluk yüksek hızlı yeni pres hattını hayata geçirmişti.