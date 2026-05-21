Motorin fiyatlarına zam geldi

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Motorin fiyatlarına zam

        Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Motorin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam geldi. Böylecek son zam ile birlikte birçok ilde motorin fiyatları 70 TL'yi aştı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

        Benzin litre fiyatı: 65.03 TL

        Motorin litre fiyatı: 69.30 TL

        LPG litre fiyatı: 33.89 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 66.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.41 TL

        LPG litre fiyatı: 33.87 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 66.28 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.68 TL

        LPG litre fiyatı: 33.69 TL

        EDİRNE

        Benzin litre fiyatı: 66.13 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.56 TL

        LPG litre fiyatı: 33.99 TL

        TRABZON

        Benzin litre fiyatı: 66.77 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.18 TL

        LPG litre fiyatı: 34.19 TL

        ESKİŞEHİR

        Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.48 TL

        LPG litre fiyatı: 33.39 TL

        SİVAS

        Benzin litre fiyatı: 67.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.42 TL

        LPG litre fiyatı: 34.39 TL

        GAZİANTEP

        Benzin litre fiyatı: 66.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.41 TL

        LPG litre fiyatı: 33.91 TL

        DİYARBAKIR

        Benzin litre fiyatı: 67.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.02 TL

        LPG litre fiyatı: 34.56 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilir.

