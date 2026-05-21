Motorin fiyatlarına zam geldi
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 1 lira 82 kuruş zam geldi
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Motorin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam geldi. Böylecek son zam ile birlikte birçok ilde motorin fiyatları 70 TL'yi aştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin litre fiyatı: 65.03 TL
Motorin litre fiyatı: 69.30 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 66.00 TL
Motorin litre fiyatı: 70.41 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 66.28 TL
Motorin litre fiyatı: 70.68 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL
EDİRNE
Benzin litre fiyatı: 66.13 TL
Motorin litre fiyatı: 70.56 TL
LPG litre fiyatı: 33.99 TL
TRABZON
Benzin litre fiyatı: 66.77 TL
Motorin litre fiyatı: 71.18 TL
LPG litre fiyatı: 34.19 TL
ESKİŞEHİR
Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin litre fiyatı: 70.48 TL
LPG litre fiyatı: 33.39 TL
SİVAS
Benzin litre fiyatı: 67.01 TL
Motorin litre fiyatı: 71.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
GAZİANTEP
Benzin litre fiyatı: 66.99 TL
Motorin litre fiyatı: 71.41 TL
LPG litre fiyatı: 33.91 TL
DİYARBAKIR
Benzin litre fiyatı: 67.50 TL
Motorin litre fiyatı: 72.02 TL
LPG litre fiyatı: 34.56 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilir.
* Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.