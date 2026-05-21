Motorin fiyatlarına zam geldi

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Motorin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam geldi. Böylecek son zam ile birlikte birçok ilde motorin fiyatları 70 TL'yi aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 65.03 TL

Motorin litre fiyatı: 69.30 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 66.00 TL

Motorin litre fiyatı: 70.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 66.28 TL

Motorin litre fiyatı: 70.68 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

EDİRNE

Benzin litre fiyatı: 66.13 TL

Motorin litre fiyatı: 70.56 TL

LPG litre fiyatı: 33.99 TL

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 66.77 TL

Motorin litre fiyatı: 71.18 TL

LPG litre fiyatı: 34.19 TL

ESKİŞEHİR

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 70.48 TL

LPG litre fiyatı: 33.39 TL

SİVAS

Benzin litre fiyatı: 67.01 TL

Motorin litre fiyatı: 71.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

GAZİANTEP

Benzin litre fiyatı: 66.99 TL

Motorin litre fiyatı: 71.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.91 TL

DİYARBAKIR

Benzin litre fiyatı: 67.50 TL

Motorin litre fiyatı: 72.02 TL

LPG litre fiyatı: 34.56 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilir.

