Motorine zam geldi
Motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi
Motorine geçen hafta gelen indirimin ardından bu sefer zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 37.56 TL, Ankara'da 38.14 TL, İzmir'de 38.32 TL lira, Adana'da 38.57 TL, Bursa'da 38.21 TL, Antalya'da 38.82 TL, Diyarbakır'da 38.85 TL ve Trabzon'da 38.49 TL oldu.
Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.