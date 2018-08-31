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Motorola One ve One Power tanıtıldı! İşte özellikleri...

Bir süredir sızıntılarıyla gündemi meşgul eden Motorola One ve One Power'ın resmi olarak tanıtımı gerçekleşti. Düşük bütçe dostu olan telefonlar Android One işletim sistemi ile çalışıyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

31.08.2018 - 13:59 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Uzun zamandır beklenilen Motorola One ve One Power resmi olarak tanıtıldı. Çentikli ekranları ile iPhone X vari bir görünüme sahip olan modeller, Android’in daha sade ve hafif olan One sürümü ile çalışacak. Uygun fiyatlarla bütçe dostu olan modellerin özellikleri ise şu şekilde...

5.9 inç LCD ekrana sahip olan Motorola One, 1520x720 piksellik çözünürlüğü destekliyor. Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile çalışan modelde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı var. Arka yüzünde 13 MP ve 2 MP’lik iki adet kamera ile ön tarafında 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 3000 mAh batarya taşıyan cihaz, Motorola TurboPower hızlı şarj özelliği ile desteklenmiş.

Motorola One Power ise Qualcomm Snapdragon 636 işlemci ile çalışıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonları mevcut. 6.2 inç LCD ekranıyla 2246x1080 piksellik çözünürlüğü destekliyor. 16 ve 5 megapiksellik kameranın yanında bir de ön tarafta 8 MP’lik kamera bulunuyor. Cihazın yine Motorola TurboPower hızlı şarj özelliği ile 5000 mAh bataryası var.

İki model de Android 8.1 Oreo (One) işletim sistemi ile çalışıyor. The Motorola One, yakında Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da 299 avroluk fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Power One’ın satışları ise Ekim ayında Hindistan’da başlayacak. Fiyatı muhtemelen daha sonra belli olacak.

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