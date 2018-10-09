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Mourinho kalırsa o isimler gidecek

Mourinho'nun Old Trafford'da görevine devam etmesi halinde Manchester United, Paul Pogba gibi birçok yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

09 Ekim 2018 Salı, 13:14 | Güncelleme:

Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da menajer Jose Mourinho'nun üstündeki baskı 3-2'lik Newcastle United galibiyetiyle birlikte azalmaya başladı ancak hala bu durumdan rahatsız olan oyuncular var.

Daily Mail'in haberine göre; bir süredir Mourinho ile aralarındaki anlaşmazlık devam eden Paul Pogba, en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Fransız yıldızın Ocak ayında takımdan ayrılıp Barcelona'ya gitmesi bekleniyor.

Diğer bir yıldız isim Luke Shaw'ın sezon sonu kontratı sona eriyor. United, yeni sözleşme için çalışmalara başladı ancak Mourinho'nun görevine devam etmesi halinde Shaw, Manchester'dan ayrılacak.

Anthony Martial'ın son haftalarda yeni bir sözleşmeyi konuşmaya istekli olması, Portekizli teknik direktörün United'ta görevine uzun süre kalamayacağı söylentilerini doğuruyor.

Takımın başarılı kalecisi David de Gea ise yeni bir anlaşma imzalama konusunda isteksiz davranıyor. Yönetim yeni sözleşme için çalışmalara başladı ancak iki tarafın anlaşamaması halinde 2020 Haziran'ına kadar onu takımda tutmak için De Gea'nın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanacak.

Bu yaz sözleşmesi sona erecek ve takımdaki geleceği belirsiz olan diğer oyuncular şöyle: Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young and Phil Jones. (Goal)

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