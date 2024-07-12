Moussa Djenepo, Antalyaspor’da

Antalyaspor, yaz transfer döneminin üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Belçika’nın Standard Liege takımında bulunan Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan imza törenine Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil katıldı.

SİNAN BOZTEPE: HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAK

Başkan Sinan Boztepe, bu senenin üçüncü imzasını Djenepo’ya attırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Daha önce kalemizi Kenan Piric’e emanet ettik, orta sahamızı da Soner Dikmen ile güçlendirdik. Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık. Bu imzanın hem camiamıza hem de futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz” dedi. REKLAM DENİZ ALİ YEŞİL: TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK

Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise Antalyaspor'a yakışan futbolcularla kadrolarını güçlendirdiklerine dikkat çekti. Yeşil, “Antalya dünyanın en güzel şehri ve Türkiye’nin pırlantası. Böyle bir şehre ve bu şehrin en büyük markası Antalyaspor’a yakışan futbolcularla takımımızı güçlendiriyoruz. Kiralık olarak anlaşmamıza rağmen uzun yıllar aramızda olmasını diliyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki sezon seyir zevki yüksek bir takımla taraftarımızın karşısında olacağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transferlerimiz devam edecek” diye konuştu. MOUSSA DJENEPO: BU MUHTEŞEM KULÜBÜN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM