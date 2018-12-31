Yılbaşı Milli Piyango Çekiliş Sonuçları mpi.gov.tr adresinde olacak. Milyonlarca kişi 70 milyon liralık dev ikramiye için bilet alarak şansılarını denemek istediler. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş için artık saatler kaldı. Sizlere mpi.gov.tr adresi üzerinden biletinizi nasıl kontol edeceğinizi anlatacağız.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle http://www.mpi.gov.tr adresi üzerinden MPİ'nin resmi sitesini ziyaret etmelisiniz. Anasayfa üzerinde bulunan "Milli Piyango Çekiliş sonucuna git" butonuna tıklayarak doğrudan çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfaya ulaşabilirsiniz. Ulaşacağınız adres bu şekilde olmalıdır: http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php

Daha sonra açılan menüde karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak:

Bu ekran üzerinde bulanan "Çekiliş Tarihi" kısmına 31 Aralık 2018 tarihini seçmelisiniz. Ardından alt kısımda bulunan "Bilet Numarası" kısmına biletinizde yazan numarayı girmelisiniz. Daha sonra Sorgula butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Biletinize ikramiye isabet ettiyse ekranda gösterecektir.

Ayrıca Sorgula butonun yanına bulunan tüm listeye tıklayarak ayrıntılı sonuçlar sayfasını görebilirsiniz.

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