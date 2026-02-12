Muazzez Ersoy'dan yasal adım
Muazzez Ersoy'un aylar önce verdiği röportajdaki sözleri sosyal medyada çarpıtılarak 'Epstein davası' ile ilişkilendirildi. Sanatçının avukatı, bu iddiaları itibar suikastı olarak nitelendirip sorumlular hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı
Muazzez Ersoy'un aylar önce verdiği bir röportajdaki ifadeleri, sosyal medyada çarpıtılarak kamuoyunda cinsel suçlar ve çocuk ticaretiyle bağlantılı iddialarla anılan ve 'Epstein davası' olarak bilinen konuyla ilişkilendirilmişti.
Röportajda yer alan, "Fiziksel olarak yaşlanmayacağım, insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur, olmayacak" ve "İşte o sihirli havuzu bulacağım" sözleri bazı sosyal medya hesapları tarafından bağlamından koparılarak gündeme taşınmıştı.
Gelişmelerin ardından Muazzez Ersoy'dan sert bir açıklama gelmiş, sanatçı konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Ersoy, son olarak avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ilişkilendirmeyi 'itibar suikastı' olarak değerlendirdi ve gerekli tüm yasal adımların atıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Muazzez Ersoy'un 1 Kasım 2025 tarihinde verdiği röportajda yer alan "Fiziksel olarak yaşlanmayacağım, insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur, olmayacak" "İşte o sihirli havuzu bulacağım" yönündeki açıklamaları özünden koparılarak çarpıtılmış ve bazı sosyal medya hesapları tarafından, kamuoyunda 'Epstein davası' olarak bilinen kötülükle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.
Salt etkileşim sağlama amacı taşıyan bu çirkin ve mesnetsiz ilişkilendirme; gerçeğe aykırı, toplumu yanıltan ve müvekkilin saygınlığını hedef alan açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Konuyla ilgili gerçek dışı içerikleri üreten ve paylaşan kişi ve kişiler hakkında gerekli tüm yasal süreçleri başlattığımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto