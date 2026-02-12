Muazzez Ersoy'dan yasal adım

Muazzez Ersoy'un aylar önce verdiği bir röportajdaki ifadeleri, sosyal medyada çarpıtılarak kamuoyunda cinsel suçlar ve çocuk ticaretiyle bağlantılı iddialarla anılan ve 'Epstein davası' olarak bilinen konuyla ilişkilendirilmişti.

Röportajda yer alan, "Fiziksel olarak yaşlanmayacağım, insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur, olmayacak" ve "İşte o sihirli havuzu bulacağım" sözleri bazı sosyal medya hesapları tarafından bağlamından koparılarak gündeme taşınmıştı.

Gelişmelerin ardından Muazzez Ersoy'dan sert bir açıklama gelmiş, sanatçı konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Ersoy, son olarak avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ilişkilendirmeyi 'itibar suikastı' olarak değerlendirdi ve gerekli tüm yasal adımların atıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Muazzez Ersoy'un 1 Kasım 2025 tarihinde verdiği röportajda yer alan "Fiziksel olarak yaşlanmayacağım, insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur, olmayacak" "İşte o sihirli havuzu bulacağım" yönündeki açıklamaları özünden koparılarak çarpıtılmış ve bazı sosyal medya hesapları tarafından, kamuoyunda 'Epstein davası' olarak bilinen kötülükle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.