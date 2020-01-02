Mucize Doktor bu akşam neden yok, var mı? Mucize Doktor 17. bölüm ne zaman? 2 Ocak FOX TV yayın akış

Mucize Doktor 17. yeni bölümü bu akşam neden yok? Mucize Doktor bu akşam var mı? Soruları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Mucize Doktor dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da FOX TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 2 Ocak FOX TV yayın akışı ve Mucize Doktor bölümüne dair detaylar...

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Mucize Doktor'un bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.



MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mucize Doktor'un bu akşam yayınlanmayan 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Mucize Doktor 17. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez, ayrıntılar haberimizde olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 16. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir.

Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.

Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

FOX TV YAYIN AKIŞI- 2 OCAK 2020

20.00 MUCİZE DOKTOR

00.15 İLK BULUŞMA

02.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

03.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA