Muhammet Demir: Gaziantep artık evim gibi oldu

Muhammet Demir açıklamasında; "Gaziantep'te iyi bir ortamımız var. Bazen olumsuzluklar oluyor. Virüs nedeniyle yabancılar ailelerinin yanına gidemiyorlar. Bu da sahaya yansıyor. Kompakt futbol olmuyor. Maçtan önce bunu konuştuk. Geçen sezon da burada birlikte oynayınca neler yapabileceklerimizi göstermiştik. Bizim için kritik bir maçtı. Sonraki maçlarımız direkt rakiplerimizle. 3 puan almak bizim için önemliydi." dedi.

Gaziantepli Muhammet Demir açıklamasında; "Tuhaf ama tarif edilemez, güzel duygular. Uzun senelerdir buradayım. Beni seviyorlar, onlar da beni seviyor. Bu renkleri seviyorum nedense. Burayla değişik bir bağım var. Evim gibi hissediyorum." dedi.