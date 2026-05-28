        Haberler Ekonomi Para Muhteşem Yedili, son bilançolarında 240 milyar dolara yakın kâr açıkladı

        Piyasalarda "Muhteşem Yedili" olarak bilinen ve piyasa değeriyle borsalarının yönünü belirleyen Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta, son yayımladıkları finanslarda yaklaşık 240 milyar dolar kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:35 Güncelleme:
        Muhteşem Yedili, 240 milyar dolara yakın kâr açıkladı

        Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, 26 Nisan'da sona eren üç aylık döneme, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta da bu yılın ocak-mart dönemine dair bilançolarını yayımladı.

        "Muhteşem Yedili"nin açıkladığı son finansal raporlardan derlenen bilgilere göre, bu 7 dev şirketin söz konusu dönemlerdeki çeyreklik kârlarının toplamı yaklaşık yüzde 74 artışla 239,8 milyar dolar oldu. Muhteşem Yedili, geçen yılın aynı döneminde toplam 138,1 milyar dolar kâr bildirmişti.

        Gelirler toplamına bakıldığında ise bu şirketlerin çeyreklik geliri yüzde 25 yükseldi ve 645,8 milyar dolara ulaşarak küresel çaptaki ağırlıklarını bir kez daha kanıtladı. Bu yedi şirket, geçen yılın aynı döneminde bilançolarında toplam 517 milyar dolar gelir açıklamıştı.

        Bilançolarda, yapay zeka atılımlarının getirdiği rüzgar, bulut teknolojilerindeki büyüme ve devasa altyapı yatırımları dikkati çekti.

        kâr büyümesinde Nvidia zirvede

        Son çeyrekte en yüksek net kârı 62,6 milyar dolarla Alphabet elde etti. Şirketin kârında operasyonel başarısının yanı sıra yatırımlarından kaynaklı gerçekleşmemiş değerleme kazançları etkili oldu.

        Alphabet'i, 58,3 milyar dolarla Nvidia, 31,8 milyar dolarla Microsoft ve 30,3 milyar dolarla Amazon izledi.

        Apple 29,6 milyar dolar ve Meta 26,8 milyar dolarlık net kâr açıklarken, elektrikli araç pazarındaki rekabet ve fiyat baskılarıyla mücadele eden Tesla ise 477 milyon dolar ile Muhteşem Yedili arasında en az kâr elde eden şirket oldu.

        Nvidia, son bilanço döneminde kârlılığını en çok artıran şirket olarak dikkati çekti. Veri merkezi ve yapay zeka çiplerine olan devasa talep sayesinde şirket net kârını yüzde 211 oranında artırdı.

        Yıllık bazda net kârında Alphabet yüzde 81, Amazon yüzde 77, Meta yüzde 61, Microsoft yüzde 23, Apple yüzde 19 ve Tesla yüzde 17 büyüme kaydetti.

        Amazon gelirde liderliğini korudu

        Gelir tarafında e-ticaret ve bulut devi Amazon, ocak-mart dönemine elde ettiği 181,5 milyar dolarlık gelirle ilk sırada yer aldı. Amazon Web Services (AWS) tarafındaki hızlanan büyüme şirketin gelir artışını destekledi.

        Amazon'u 111,2 milyar dolar gelir kaydeden Apple ve 109,9 milyar dolar gelir sağlayan Alphabet izledi. Microsoft 82,9 milyar dolar, Nvidia 81,6 milyar dolar, Meta 56,3 milyar dolar ve Tesla 22,4 milyar dolar çeyreklik gelir bildirdi.

        Şirketlerin son bilanço dönemlerindeki gelir artışı, Nvidia için yüzde 85, Meta için yüzde 33, Alphabet için yüzde 22, Microsoft için yüzde 18, Amazon ve Apple için yüzde 17 ve Tesla için yüzde 16 oldu.

        Gelir tutarında da son sırada yer alan Tesla'nın, kâr ve gelir artışı oranıyla da rakiplerinin gerisinde kalması dikkati çekti.

        Sermaye harcamalarını artırma planları öne çıktı

        Muhteşem Yedili'nin son bilançolarında yatırımcıların en çok odaklandığı unsurlardan biri de sermaye harcamaları oldu. Son bilanço döneminde 20 milyar dolara yakın sermaye harcaması yapan Meta, 2026 yılı için toplam sermaye harcamaları hedefini 125-145 milyar dolar bandına yükseltti.

        Microsoft da 2026 takvim yılında sermaye harcamaları için kabaca 190 milyar dolar yatırım yapmayı öngördüğünü bildirdi. Benzer şekilde Amazon ve Alphabet de bulut altyapısı ve veri merkezleri için on milyarlarca dolarlık yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

        Tesla da azalan kâr marjlarına rağmen Robotaksi ve insansı robot üretimi için devasa donanım ve sunucu yatırımlarına yöneleceğini ve 2026'da 25 milyar dolar sermaye harcaması yapmayı planladığını açıkladı.

        Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta’nın yayımladığı son bilançolarda elde ettiği kâr ve gelirinin tutarları (milyon dolar) ile bunların yıllık bazda artış oranları (yüzde) şöyle:

        kâr Artış Gelir Artış
        Nvidia 58.321 211 81.615 85
        Alphabet 62.578 81 109.896 22
        Apple 29.578 19 111.184 17
        Microsoft 31.778 23 82.886 18
        Amazon 30.255 77 181.519 17
        Tesla 477 17 22.387 16
        Meta 26.773 61 56.311 33
        Toplam: 239.760 74 645.798 25
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
