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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Murat Özkaya: Hayalim Avrupa kupasında final oynayabilmek - Futbol Haberleri

        Murat Özkaya: Hayalim Avrupa kupasında final oynayabilmek

        Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluk için hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "5 yıl sonra en büyük dileğim, bir Avrupa kupasında bir Türk takımı olarak final oynayabilmek. Biz bir semt takımıyız, küçümsenmemeliyiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:28 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:28
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        "Hayalim Avrupa kupasında final oynayabilmek"
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        Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Altay’ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, şampiyonluk sevincini futbolcular ve teknik heyetle paylaştı.

        Özkaya, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Özkaya, “Bizi dünyaya anlatan, sokaklara anlatan bu emeği harcayan size şampiyonluğumuz kadar teşekkür ederim. Bu anlatması zor bir olay, uzun bir hikaye, 5 yıl evvel bir hayaldi. O günkü arkadaşlarımla başladığımda ‘biz şampiyon olacağız, Süper Lig’e çıkacağız’ dediğimde belki inanmışlardı, belki inanmamışlardı ama bugün yaptık. Biz bugün Süper Lig’deyiz. Bundan sonraki 5 yılımız başlıyor. 5 yıl sonra en büyük dileğim, bir Avrupa kupasında bir Türk takımı olarak final oynayabilmek. Bunu başarırım, başaramam ama bugün burada bunu söylüyorum. Hayalim Avrupa kupasında final oynayabilmek. Biz bir semt takımıyız, küçümsenmemeliyiz. Burada binlerce çocuk var. Ben bu semtte büyüdüm. Bu armada basketbol oynadım. Bu armada sahaya çıktım ve bir hayalimi buradaki çocuklara anlattım. O çocuklara tekrar sesleniyorum; bu hayalin peşinden koşmaya devam etsinler. Hep birlikte hayallerimizi gerçekleştirelim” ifadelerini kullandı.

        Özkaya, konuşmasının ardından yanına gelen Eyüplü çocuklara, “Avrupa takımını buraya getirmeye söz veriyor musunuz” diye sorarak söz aldı.

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