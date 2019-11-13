Muriç'i takibe devam!

İngiliz basını Tottenham’ın, Vedat Muriç’i takip etmeyi sürdürdüğünü duyurdu. Uzun zamandır Premier Lig ve İtalya Ligi’nden takımların gözetimi altında olan Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, son Kasımpaşa maçında penaltıdan 2 gol attı. Bu karşılaşmada da İngiliz ekiplerinin Vedat’ı takip ettirdikleri belirtildi.
Öte yandan sakatlanan Vedat Muriç, Kosova’nın oynayacağı Çekya ve İngiltere karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayak bileğinde dönme olan futbolcunun 3 günde 2 maça çıkması riskli bulundu.
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