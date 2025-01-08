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        Haberler Spor Futbol Muriqi için Fenerbahçe açıklaması - Futbol Haberleri

        Muriqi için Fenerbahçe açıklaması

        Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, öğrencisi Vedat Muriqi için çıkan Fenerbahçe haberlerine cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:23
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        Muriqi için Fenerbahçe açıklaması!
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        Fenerbahçe'ye transfer olacağı gündeme gelen Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili açıklama geldi.

        Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        VEDAT MURİQİ AÇIKLAMASI

        İspanyol teknik adam, "Sakinim çünkü kulüp için önemli bir oyuncu ve onun Mallorca'da çok mutlu olduğunu görüyorum. Hiçbir şey için endişelenmiyorum." ifadelerini kullandı.

        BU SEZON PERFORMANSI

        Mallorca'da bu sezon 15 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Kosovalı golcünün Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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