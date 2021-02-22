Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın dönüşü sonrasında Süper Lig'de puan kaybetmedi. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 7 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 3'ünde ise toplamda sadece 3 gol yedi.

Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda Galatasaray'ın maç başına gol yeme ortalaması 0,4 oldu.