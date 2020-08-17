Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile sarı-kırmızılı futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Galatasaray, 2 yıllık anlaşmadan 18 milyon liralık gelir elde edecek.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar ile Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin katıldı.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Cengiz, "Magdeburger Sigorta geçen yıl bizim kol sponsorumuzdu. Bu sene sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yıl için bize 18 milyon liralık destekte bulunuyor. Bunun 5 milyonunu hemen ödediler. Geri kalanını çek olarak takdim edecekler." diye konuştu.

Zor şartlara rağmen iyi bir sponsorluk aldıklarını aktaran Mustafa Cengiz, "Böyle köklü bir kuruluşun, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi, ekonomik ve pandemik sıkıntılar içinde bize ciddi bir katkıda bulunması, sanırım değerli rakiplerimizin bazılarını şaşırtmış olabilir ama biz şaşırmadık. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu ve bu büyüklüğü değerlendirecek Magdeburger gibi değerli firmalar olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Uçar ise Galatasaray Kulübüne sponsor oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, "175 yıllık geçmişiyle sigorta dünyasının köklü kuruluşlarından olan Magdeburger Sigorta, Türk futbolunun öncü kulüplerinden Galatasaray'ın sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Her alanda işimizin en iyisini yapmak, bizim Galatasaray ile en önemli ortak noktamızdır. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray'ın yeni sezonda yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmak bizim için en büyük ödül olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFER SÖZLERİ

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinden satır başları şu şekilde:

"FEGHOULI'YLE İLGİLİ HABER YANLIŞ"

(Feghouli'nin nisan ayından beri maaş alamadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddialarıyla ilgili) "Feghouli ile ilgili çıkan haberi ben de okudum. Yanlış, nisandan bu yana ödeme yapılmaması gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa fesih hakkı doğar. Ben kontratlı futbolcularımın hiçbirinin aleyhinde konuşmam. 4 futbolcu bizi yoruyor dedim, o kadar. Galatasaray'ın kontratlı futbolcuların tamamı bizim için değerlidir. Zorluk çıkaran 4 futbolcunun 2'si bizde değil şu anda."

"BİZ MENSAH'I DEĞİL, MENSAH BİZİ ARADI"

"Ben yaşantım boyunca transferlere hiçbir zaman direkt girmedim. Soyunma odasına da girmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Futbolcuyla ilgili bizi suçlamışlar. İzin almadan görüştüğümüzü söylüyorlar. Tam tersi, Mensah bizi aramış. Aksine biz teklif bile vermedik. Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Başkaları sıkıştıysa, paraları leylaya bastıkları için böyle oldu. Ben har vurup harman savurmayı bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon euro harcamayı... Biz hala o borçları ödüyoruz. Biz Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim Albayrak aradı, 'Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz' dedik. Mensah'a, Beşiktaşımıza, Kayserisporumuza başarılar diliyoruz. Biz geleceği düşünmek zorundayız. Har vurup harman savurmak beceriyse biz beceriksiziz."

MEHMET EKİCİ AÇIKLAMASI

"Tabii ki görüşmeler oluyor, her futbolcuyla. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Benden özellikle bir isim söylememi beklemeyin. Final noktasına geldiğinde sizi bilgilendireceğiz."

KAAN AYHAN SORUSUNA YANIT YOK

"Soru sormak özgür, cevap vermemek de özgür."

"LEMINA ARTIK GÜNDEMDE"

"Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde."