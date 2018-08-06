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Mustafa Cengiz: Futbolda her şey var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor'un penaltı vuruşları sonucu Galatasaray'ı 6-5 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı maçtan sonra açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz, Gomis'in penaltı kaçırmasıyla ilgili olarak "Futbol bu, her şey var" dedi

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:30:36 | Güncelleme:

TFF Süper Kupa müsabakasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Akhisarspor, Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rekabet dolu bir maç izlediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibinin rekabet dolu maçını izledik. Tabii maç uzadı. Oyuncular yoruldular. Sonunda biri kazanacaktı. Akhisarspor kazandı. Tebrik ediyoruz. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir. İnşallah lig de bugün olduğu gibi hem centilmence hem de rekabet dolu geçer. Tüm takımlarımıza ligde başarılar diliyorum. Galatasaray son dakikaya kadar mücadele etti. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Oyuncuların ve taraftarların centilmenliği inşallah önümüzdeki sezonu da bu şekilde geçirmemize vesile olur. Tüm taraftarlarımıza, sporcularımıza ve yöneticilerimize yeni sezon için başarılar diliyorum" dedi.

"HEP BERABER ZEVKLİ, SEVİYELİ MAÇLAR İZLEYECEĞİZ"

Kulüp başkanlarının tavırlarını doğru bulduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı, "Kulüp başkanlarımızın, oyuncularımızın, taraftarlarımızın hep birlikte olumlu yaklaşımları hem sahalarımızı hem tribünlerimizi ciddi anlamda güzel atmosferlerle iç içe getirecek. Hep beraber zevkli, seviyeli maçlar izleyeceğiz. Spor kardeşlik, birlik, beraberlik demek. Kardeşliği, birliği ve beraberliği arttırıcı maçlarda hep birlikte olacağız. Federasyonumuzun VAR uygulaması da tabii ki hakemlerimize yardımcı olacak. Az önce ifade ettiğim gibi güzel bir sezon bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

CENGİZ: "FUTBOLDA HER ŞEY VAR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise kısa bir açıklama yaparak, Akhisarspor'u tebrik ettiğini söyledi. Cengiz, Gomis'in penaltı kaçırmasıyla ilgili olarak "Futbol bu, her şey var" derken, transfer sorularına ise "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Öte yandan Galatasaray kafilesi mücadelenin ardından stattan ayrıldı.

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