Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü eski Başkanlarından Adnan Polat, Dursun Özbek ile Faruk Süren, Galatasaray Kulübü eski Yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, takım kaptanı Fernando Muslera ile Cengiz'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Mustafa Cengiz'in naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü.