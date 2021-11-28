Mustafa Cengiz, bin 246 gün süren başkanlığı döneminde futbolda sadece Fatih Terim ile çalıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Dursun Özbek döneminde Aralık 2017'de 4. kez göreve getirilen Fatih Terim ile çalışmaya devam etti. Galatasaray, bu sürede futbolda 4 kupa kazandı. Cengiz, başkanlığı döneminde birçok kez sorun yaşadığı ve kamuoyu önünde polemiklere girdiği Terim ile görev süresinin son bölümünde yola devam etmeme kararı aldı. Mustafa Cengiz, sezonun bitmesi ve seçime gidilmesinden dolayı yeni bir teknik adamla anlaşmadı.