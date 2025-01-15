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        Haberler Spor Futbol Mustafa Denizli, UEFA Pro Lisans eğitimine konuşmacı olarak katıldı - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli, UEFA Pro Lisans eğitimine konuşmacı olarak katıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği UEFA Pro Lisans 5. Modül Kursu eğitimine Türk futbolunun usta ismi A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli de katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:37
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        Mustafa Denizli, UEFA eğitimine konuşmacı olarak katıldı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitim Müdürlüğü, UEFA Pro Lisans 5. Modül Kursu eğitimini gerçekleştirdi.

        Eğitimlerin bir bölümüne A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli, FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Halil Umut Meler ve Hollanda A Milli Takım Analisti Dennis Demmers konuşmacı olarak katıldı. Denizli, Meler ve Demmers’in deneyimlerini paylaştığı kursta teknik, taktik, hakem ve antrenör iletişimi konuları işlendi.

        TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, “Modern futbolun tüm gereksinimlerini karşılar bir düzeyde olan UEFA Pro Lisans 5. Modül Kursu’nda hedefimiz, kursiyerlerimizi olabilecek en üst seviyede eğitmek. Bu sebeple alanlarında uluslararası en üst düzey deneyime sahip isimleri eğitmen olarak davet ediyoruz. Bugünkü programda Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi olan Mustafa Denizli hocam, kursiyerlerle buluştu ve yıllar boyunca elde ettiği çok önemli kazanımları kendileriyle paylaştı. Denizli hocamızdan sonra Türk hakemliğinin son dönemdeki en güçlü isimlerinden olan, başarılarıyla gurur duyduğumuz Halil Umut Meler hocamız sahne aldı. Hocamız, hakem ve antrenör arasındaki iletişim konusunda çok önemli noktaları paylaştı. Son olarak Hollanda A Milli Takım Analisti Dennis Demmers bizleri kırmayarak İstanbul’a geldi. Hollanda Milli Takımı’nın son yıllardaki yükselişi ile ilgili kendi antrenman metotları ve çalışmaları üzerine bir sunumu oldu. Böylesine değerli isimleri ağırladığımız için mutluyuz ve kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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