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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 2 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, Juventus'u sahasında 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 00:52
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        Napoli, Juve'yi yıktı!
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        İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

        Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.

        Juventus ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Napoli ise üst üste 2. galibiyetini aldı.

        Napoli puanını 43 yaparken, Zirve mücadelesi veren Juventus, 1 maçı eksik Inter'in 12 puan gerisine kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Atalanta ile oynayacak. Napoli ise Torino'yu ağırlayacak.

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