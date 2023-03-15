Napoli Eintracht Frankfurt maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak ve şifresiz yayınlanacak. İşte, karşılaşmanını yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler ile ilgili bilgiler...