Napoli, Massimiliano Allegri ile anlaştı!

Babasını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri'de tartıştığı babası Hayrullah Eğin'i (61) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve bir işletmenin çatısında yakalanan Furkan Ali Eğin (24), hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Eğin, "Babamın öldüğünü kardeşimden öğrendim. Piş... Daha Fazla Göster Kayseri'de tartıştığı babası Hayrullah Eğin'i (61) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve bir işletmenin çatısında yakalanan Furkan Ali Eğin (24), hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Eğin, "Babamın öldüğünü kardeşimden öğrendim. Pişmanım" dedi. Daha Az Göster