Napoli, Massimiliano Allegri ile anlaştı!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Antonio Conte'nin yerini Milan'dan ayrılan Massimiliano Allegri ile doldurdu.
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 20:21
Napoli, Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktörünü hemen buldu.
İtalyan ekibi, Conte'ye veda etmesinin ardından Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan'dan ayrılan Allegri, Napoli'nin sunduğu tüm şartları kabul etti ve teklife "Evet" dedi.
58 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde Napoli'ye imza atacağı belirtildi. Allegri, Napoli ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.
