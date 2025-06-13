Napoli'ye genç stoper!

Napoli, Empoli'de top koşturan 21 yaşındaki stoper Luca Marianucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferin yaklaşık 9 milyon euroya mal olduğu açıklandı.

Tıbbi kontrollerin bu hafta salı gününe ertelendiği ve başarılı geçtiği belirtilirken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geleneksel olarak transferi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu. De Laurentiis, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Luca!" ifadelerine yer verdi.

21 yaşındaki Marianucci, Empoli altyapısından yetişti. Bu sezon Serie A'da 18 resmi maçta görev alan genç stoper, takımının küme düşmesine engel olamadı.

Marianucci, yaz transfer döneminde Napoli'nin ikinci transferi oldu. Napoli daha önce Manchester City'den ayrılan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.