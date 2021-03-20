Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Ay yüzeyinde ilk kez bir kadının yürümesi için geliştirdiği Artemis Projesi'nin testlerini tamamladığını duyurdu. Peki, Ay'a yeniden ne zaman gidilecek? Artemis Projesi kapsamında ilk kadın, Ay'a ne zaman gidecek? İşte merak edilen detaylar...

AY'DA İLK KEZ BİR KADIN YÜRÜYECEK! İŞTE TARİH

NASA'nın geliştirdiği Artemis Projesi'nin testleri başarıyla gerçekleşti. Ay'a ilk kadın astronotu götürecek roket ABD’nin Mississippi eyaletinde bulunan Bay St Louis şehri yakınlarındaki Stennis Uzay Merkezi'nde test edildi.

NASA tarafından yapılan açıklamada testin başarıyla tamamlandığı ve projede bir aksaklık olmazsa ilk kez bir astronotun 2024 yılında Ay yüzeyine ineceğini duyurdu.

Bununla birlikte bu şanslı astronotun kim olacağı ve belirlenip belirlenmediği ise henüz bilinmiyor.

Hatırlanacağı gibi Ay'da ilk kez Apollo görevi ile 1969 yılında Neil Armstrong yürümüştü. Bu Armstrong için küçük insanlık için ise büyük bir adımdı...