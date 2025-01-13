Nasuh Mahruki hakkında 3 yıl hapis talebi

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatları hazır bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mahruki'nin söz konusu cümleleriyle resmi olarak tereddüde mahal vermeyecek biçimde kanıtlanmaksın halk arasında endişe, korku ve panik yaratma amacıyla hareket ederek belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiği aktarıldı. Açıklanan mütalaada, sanık Mahruki'nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine ve tanık dinletme konusunda geçen duruşma bir karar verilmiş olduğundan yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.