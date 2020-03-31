Nasuh tövbesi nedir? Nasuh Tövbesi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular dün akşam Sefirin Kızı'nın son bölümünün ardından merak konusu oldu. Nare'nin Sancara, 'Nasuh Tövbesi olsun bir daha adını anmayacağım' demesi ile google da en çok aranılan kelimeler arasında yerini aldı. İşte, Nasuh tövbesi ile ilgili detaylar haberimizde...

NASUH NE DEMEK?

Nasuh, Arapça kelime 'nush' kökünden mübalağa (abartma) kipidir. 'Çok öğüt veren' demektir. Tövbe, çok öğüt verici olarak nitelendirilmiştir. Yani sahibine, günahı bırakmasını öğütleyen, onu günahtan kurtaran sadık bir tövbe ediniz, Allah'a dönünüz demektir.

NASUH TÖVBESİ NE DEMEK?

Nasuh Tövbesi, hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gelecekte günah işlememeğe karar vermek ve üzerinde bulunan bir hakkı sahibine ödemek demektir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Nasuh Tövbesi ile ilgili, "Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah'a tam rücu' edip, sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dönmemesidir" şeklinde tanımlamıştır.

NASUH TÖVBESİ DUASI

"Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzu bike min şerri ma sana'tü ebubü leke bi ni metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfir li feinnehu la yağfirüzzünube illa ente"

Anlamı: Allahım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum. Gücüm yettiği kadar senin va'din ve ahdin üzerindeyim. Yaptıklarımın şerriden sana sığınırım. Senin bana verdiğin ni'metini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni mağfiret et çünkü günahları ancak sen bağışlarsın