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Nazan Öncel oğlunun düğününe gidemedi

Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel, bir süredir aşk yaşadığı Pınar Hanım ile ABD'de evlendi. Öncel, albüm çalışmaları nedeniyle düğüne katılamadı. Oğlu ve gelininin nikâhında çekilen fotoğrafı yayımlayan ünlü şarkıcı, "Bize de bayram böyle geldi" ifadelerini kullandı

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  • Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel evlendi! Düğüne gidemedi - Magazin haberleri

    Şarkıcı Nazan Öncel'in Salih Öncel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Serkan Öncel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Pınar Hanım ile ABD'de nikâh masasına oturdu.
  • Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel evlendi! Düğüne gidemedi - Magazin haberleri

    Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Nazan Öncel, oğlu Serkan'ın nikâhında çekilen bu fotoğrafı paylaştı.
  • Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel evlendi! Düğüne gidemedi - Magazin haberleri

    Nazan Öncel, yaşadığı mutluluğu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım" sözleriyle dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcı, albüm hazırlığı içinde olduğu için oğlunun düğününe gidemedi.

    Nazan Öncel, geçdiğimiz ay Mersin konserinde "Oğluma Mersin'den kız kaptık" demişti.
  • Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel evlendi! Düğüne gidemedi - Magazin haberleri

    Oyuncu Hakan Karahan'ın Gamze Duruman ile evliliğinden dünyaya gelen müzisyen oğlu Kaan Karahan, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile nikâh masasına oturmuştu.

    Hakan Karahan da iş görüşmeleri olduğu için oğlunun düğününe gidememişti.
  • Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel evlendi! Düğüne gidemedi - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Nazan Öncel, ilk evliliğini 1973 - 1985 yılları arasında Salih Öncel ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcıdan Salih adında bir oğlu bulunan Salih Öncel, 2017'de kanserden dolayı hayatını kaybetmişti. 
  • Nazan Öncel'in oğlu Serkan Öncel evlendi! Düğüne gidemedi - Magazin haberleri

    Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile evlenmişti. Togay, 2017'de vefat etmişti.  

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