Nazan Öncel, yaşadığı mutluluğu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım" sözleriyle dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcı, albüm hazırlığı içinde olduğu için oğlunun düğününe gidemedi.

Nazan Öncel, geçdiğimiz ay Mersin konserinde "Oğluma Mersin'den kız kaptık" demişti.