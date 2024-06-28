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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu! - Basketbol Haberleri

        LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu!

        Basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen LeBron James, 20 yaşındaki oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu. LeBron'un oğlu Bronny, Los Angeles Lakers tarafından NBA Draftı'nda 2. tur 55. sıradan seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:45
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        LeBron James oğluyla takım arkadaşı oldu!
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        Los Angeles Lakers'in ABD'li yıldızı LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşlığı yapacak. 20 yaşındaki Bronny, NBA Draftı'nda 2. tur 55. sıradan Los Angeles Lakers tarafından seçildi.

        LeBron James ve oğlu, NBA tarihinde baba-oğul olarak aynı takımda mücadele edecek ilk ikili olarak tarihe geçti.

        NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran LeBron, oğluyla aynı takımda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylüyordu.

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