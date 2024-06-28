LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu! Basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen LeBron James, 20 yaşındaki oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu. LeBron'un oğlu Bronny, Los Angeles Lakers tarafından NBA Draftı'nda 2. tur 55. sıradan seçildi.

Habertürk Giriş: 28.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:45 facebook

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