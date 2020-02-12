Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Houston Rockets, James Harden'ın yıldızlaştığı maçta Boston Celtics'i evinde 116-105 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın all-star basketbolcusu Harden, Celtics'i 116-105 yendikleri karşılaşmada 42 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı.
Bu sezon 54. maçında 34. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Russell Westbrook 36, Danuel House Jr 17, Robert Covington 12 sayı üretti.
Yedi maç sonra kaybeden Doğu Konferansı 3'üncüsü Celtics'te Gordon Hayward'ın 20, Jaylen Brown'ın 19 sayısı sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.
Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Los Angeles Clippers'ı 110-103 mağlup ettiği mücadelede 23 dakika 24 saniye süre aldı. Sayı bulamayan milli basketbolcu, 1 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 110-103
Washington Wizards-Chicago Bulls: 126-114
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 138-117
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 106-114
Houston Rockets-Boston Celtics: 116-105
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