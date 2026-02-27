Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Rockets, Magic deplasmanında 19 sayı geriden gelerek kazandı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Rockets, Magic deplasmanında 19 sayı geriden gelerek kazandı!

        NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rockets'tan Magic karşısında 19 sayılık geri dönüş!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 yendi.

        Kia Center'da Magic'e konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, 19 sayı geriye düştüğü maçı kazanarak üst üste 3, sezonun 37. galibiyetini aldı.

        Rockets'ta yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı. Kevin Durant, 40 sayı, 8 ribaunt, Reed Sheppard ise 20 sayı, 4 asist üretti.

        Magic'te Desmond Bane'in 30 ve Paolo Banchero'nun 19 sayısı, sezonun 27. mağlubiyetini engelleyemedi.

        ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 3 RİBAUNT

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla geçti.

        Art arda 3 olmak üzere 33. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist ve Joel Embiid 26 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Adem Bona ise 15 dakikaya yakın süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 3 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

        Bu sezon 29. mağlubiyetini yaşayan Heat'te Bam Adebayo 29 sayı, 14 ribaunt ve Tyler Herro 25 sayı, 7 asistle oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesirde F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı mevki dron ile görüntülendi

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte