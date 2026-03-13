Canlı
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı!

        NBA'de Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Boston Celtics'i 104-102 mağlup ederken, Oklahoma'nın All-Star guardı Shai Gilgeous-Alexander adını tarihe yazdırdı. Kanadalı skorer galibiyete 35 sayılık katkı verirken, üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in 1963'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:11
        NBA'de 63 yıllık rekor kırıldı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 yendi.

        Thunder'ın All-Star yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, galibiyete 35 sayılık katkı verirken üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in 1963'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

        Son saniyesine 102-102 eşitlikle girilen mücadelede Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek galibiyeti getirdi. Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Ajay Mitchell 15 sayı, 6 asistle oynadı.

        Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayı kaydetti.

        DONCIC, LAKERS FORMASIYLA İLK KEZ 50 SAYI BARAJINI GEÇTİ

        Luka Doncic'in 51 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers, Chicago Bulls'u 142-130 mağlup etti.

        Şubat 2025'te Dallas Mavericks'ten takaslanan Sloven yıldız, Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını geçti. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynamayan LeBron James, 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 30 sayılık performans sergiledi.

        Bulls'ta ise Josh Giddey 27 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Matas Buzelis 22 sayıyla maçı tamamladı.

