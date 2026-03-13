NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanuna uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakm... Daha Fazla Göster

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanuna uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız." dedi. Daha Az Göster