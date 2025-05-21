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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA konferans finalinde Timberwolves'u yenen Thunder, seride öne geçti! - Basketbol Haberleri

        NBA konferans finalinde Timberwolves'u yenen Thunder, seride öne geçti!

        NBA Batı Konferansı Final serisinin açılış maçında Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 114-88'lik farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:36
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        Konferans finalinde Oklahoma öne geçti!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 114-88 yenen Oklahoma City Thunder, seride 1-0 öne geçti.

        Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, ikinci yarıda sergilediği skorer performansla mücadeleden 26 sayı farkla galip ayrıldı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, Jalen Williams 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 15 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

        Timberwolves'ta Julius Randle 28 sayı, 8 ribaunt ve Anthony Edwards 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadı.

        Serinin ikinci maçı, 23 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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