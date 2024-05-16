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        Haberler Magazin Necip Memili - Didem Memili çifti: Bizim yüzüğümüz yok - Magazin haberleri

        Necip Memili - Didem Memili çifti: Bizim yüzüğümüz yok 

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Reha Özkan' karakterine hayat veren Necip Memili, eşi Didem Memili ile birlikte kızları Asya ve aile yaşantıları hakkında samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:11 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:22
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Necip Memili, eşi Didem Memili ile Sarıyer'deki bir mekânda düzenlenen etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yazın yaklaşmasıyla aile planlarından bahsetti.

        Necip Memili, "Planladığımız küçük bir aile tatilimiz var. Ailece küçük bir tatil yapacağız" dedi.

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        "EŞİMDEN DESTEK ALIYORUM"

        Necip Memili ile Asya adında bir kızları bulunan Didem Memili; "Annelik çok zor. Bazen hâlâ zorlanıyorum. Eşimden çok güzel destek alıyorum. Çünkü bu bence tek başıma yapabileceğim bir şey değilmiş. İnsan öngöremiyor bazı şeyleri ama birlikte çok keyifli büyütüyoruz" diye konuştu.

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        "BİZİM HEDİYEMİZ YOK"

        Didem Memili, ayrıca her yıl mayısın ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü ile ilgili ise "Bizim yüzüğümüz yok, hediyemiz yok. Bana nazar da değmez. Güzelce kutlarız günümüzü ailemiz içerisinde" dedi.

        #Necip Memili
        #Didem Memili
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