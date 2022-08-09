Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, takıma takviyelere devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak eski oyuncularından Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

KARİYERİ BPYUNCA 102 EUROLEAGUE VE 449 NBA MAÇINDA YER ALDI

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34 yaşındaki basketbolcu son olarak 2021-2022 sezonunda NBA'de Golden State Warriors forması giydi ve burada şampiyonluk yaşadı. Sırp oyuncu, Warriors ile 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Bjelica, kariyeri boyunca da 102 Euroleague ve 449 NBA maçında forma giydi.