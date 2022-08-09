Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'ya döndü! - Basketbol Haberleri
ABONE OL

Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'ya döndü!

Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada tecrübeli forvet ile iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi

Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'ya döndü! - Basketbol Haberleri
Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko'da
0:00 / 0:00
İHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, takıma takviyelere devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak eski oyuncularından Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

BASKETBOLA 2007-2008 SEZONUNDA BAŞLADI

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

9 Mayıs 1988 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Bjelica, basketbola 2007-2008 sezonunda Avusturya’nın Arkadia Traiskirchen takımında başladı.

KARİYERİ BPYUNCA 102 EUROLEAGUE VE 449 NBA MAÇINDA YER ALDI

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

34 yaşındaki basketbolcu son olarak 2021-2022 sezonunda NBA'de Golden State Warriors forması giydi ve burada şampiyonluk yaşadı. Sırp oyuncu, Warriors ile 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Bjelica, kariyeri boyunca da 102 Euroleague ve 449 NBA maçında forma giydi.

2014 DÜNYA KUPASI'NDA GÜMÜŞ MADALYA

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

Yıldız oyuncu, Sırbistan Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Merve Uygül'ü transfer etti
BASKETBOL Galatasaray'dan potaya takviye
18 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşacak!
BASKETBOL Milliler, Avrupa finalinde!
ABD’li basketbolcu Rusya'da hapse girdi!
BASKETBOL ABD’li yıldız Rusya'da hapse girdi!
Litvanya'yı yenen U18 Milli Takımımız yarı finale yükseldi!
BASKETBOL Yarı finaldeyiz!
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Taya Reimer'i transfer etti
BASKETBOL Kartal'a ABD'li pivot
Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı
BASKETBOL Yiğit Onan, Beşiktaş'ta
U18 milliler çeyrek finalde!
BASKETBOL U18 milliler çeyrek finalde!
U18'de Almanya'yı 68-64'le devirdik
BASKETBOL Almanya'yı devirdik!
Carsen Edwards, Fenerbahçe Beko’da
BASKETBOL Carsen Edwards, Fenerbahçe Beko’da
Ergin Ataman: Türkiye'yi gururlandıracağız
BASKETBOL "Türkiye'yi gururlandıracağız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.