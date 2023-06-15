Lang şu ifadeleri kullandı: "Belki bir ya da iki yıl içinde geri dönmek zarar vermez. Üç sezonda Club Brugge'de yaptığım şeyi, Ajax veya PSV'de yapmış olsaydım, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde olurdum. Belçika, görünüşe göre bu şekilde satış yapmıyor."