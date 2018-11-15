Dünyanın önde gelen seyahat bileti rezervasyon şirketlerinden Kanadalı Busbud Inc., online bilet satış platformu Neredennereye.com'u satın aldı. Satın alma, Neredennereye.com hisselerinin tamamını kapsarken; satın alma bedeli ise açıklanmadı.

Konuya ilişkin düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, Neredennereye.com bu yılın ilk 10 ayında toplam 25 milyon ziyaretçiye hizmet verirken; 2019'da bu sayının 35 milyona ulaşması, cironun da 100 milyon liranın üzerine çıkması hedefleniyor.

Neredennereye.com 2015'te de Clickbus Türkiye ile gerçekleştirdiği birleşmenin bir parçası olarak 1.25 milyon Euro yatırım almıştı. Şirketin daha önceki yatırımcıları arasında Rocket Internet and Ooredoo'nun oluşturduğu Asia Pasific Internet Group ile beraber Almanya merkezli Holtzbrinck Ventures ve Tengelmann Ventures da bulunuyor.

‘TÜRKİYE’NİN YEREL PAZARI ÇOK GÜÇLÜ’

Satın almanın Busbud'ın uluslararası pazarlara açılma stratejisinin bir parçası olduğunu söyleyen Busbud CEO'su Louis Philippe Maurice, satın alma kararında Türkiye'nin çok güçlü yerel bir pazar olmasının etkili olduğuna ve Neredennereye.com'un talep tarafında 2014-2018 arasında yaklaşık yüzde 500 büyüme yakaladığına dikkat çekti.

Maurice, "Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu hızla büyüyen bir yerel pazarın yanında; İstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya gibi önemli bölgelere hitap eden ve yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu nedenle Neredennereye.com ile daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Neredennereye.com Genel Müdürü Erol Demirtaş da, Türkiye'nin 2017'de 225 milyonun üzerindeki bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı olduğunu ifade ederek, Busbud entegrasyonuyla Neredennereye.com üzerinden 80 ülkeden 3900 firmadan Türk Lirası üzerinden otobüs bileti alınabileceğini söyledi.

2.3 MİLYON GÜZERGAHTA BİLET SATIŞI YAPIYOR

Merkezi Montreal Kanada'da bulunan Busbud Inc. 80 ülke, 20 binin üzerinde şehir ve 2.3 milyon güzergahta online ve mobil platformlarda bilet satışını gerçekleştiriyor.

1999 yılında kurulan Neredennereye.com ise, 180'den fazla seyahat firmasına yönelik online bilet satış hizmeti verirken; THY, AtlasGlobal ve Anadolu Jet gibi havayolu şirketleri için de uçak bileti satışı gerçekleştiriyor.



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