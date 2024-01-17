Haberler Ekonomi Merak Edilenler NETFLIX FİYATLARI 2024! Netflix üyelik ücretleri (fiyatlarına) zam geldi! Netflix en düşük abonelik paketi ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Netflix'e zam geldi! En düşük Netflix üyeliği 120 TL oldu! Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Dünyada en çok izlenen platformlardan biri olan Netflix, abonelik fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı. Yeni zamlardan sonra en düşük Netflix üyeliği 119,99 TL oldu. İşte, 2024 Netflix üyelik ücretleri... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:41 facebook

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Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptı. Geçen sene de yüzde 40'a varan zam yapan Netflix, yeni yıla girmemizle beraber yine bir zam haberiyle kullanıcılarını karşıladı. Yüzde 20 ile 30 arasında değişen zam sonrası, tüm Netflix üyelik ücretleri güncellendi. İşte, 2024 Netflix üyelik ücretleri...

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NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ! 2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40'ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 2024 yılı için Netflix pakete göre değişmekle beraber, fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı.