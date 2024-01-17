Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.011,30 %-0,26
        DOLAR 30,1285 %0,08
        EURO 32,7770 %0,06
        ALTIN 1.957,68 %-0,29
        FAİZ 41,90 %0,46
        GÜMÜŞ GRAM 21,99 %-0,92
        BITCOIN 42.768,00 %-1,53
        GBP/TRY 38,1350 %0,18
        EUR/USD 1,0868 %-0,04
        BRENT 77,36 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 3.200,81 %-0,29
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler NETFLIX FİYATLARI 2024! Netflix üyelik ücretleri (fiyatlarına) zam geldi! Netflix en düşük abonelik paketi ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Netflix'e zam geldi! En düşük Netflix üyeliği 120 TL oldu!

        Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Dünyada en çok izlenen platformlardan biri olan Netflix, abonelik fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı. Yeni zamlardan sonra en düşük Netflix üyeliği 119,99 TL oldu. İşte, 2024 Netflix üyelik ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Netflix, üyelik ücretlerine zam yaptı. Geçen sene de yüzde 40'a varan zam yapan Netflix, yeni yıla girmemizle beraber yine bir zam haberiyle kullanıcılarını karşıladı. Yüzde 20 ile 30 arasında değişen zam sonrası, tüm Netflix üyelik ücretleri güncellendi. İşte, 2024 Netflix üyelik ücretleri...

        2

        NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

        2023 yılında Netflix, abonelik fiyatlarına çok kez zam yapmış ve zam oranı yüzde 40'ı bulmuştu. Platform, yeni yılda da abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 2024 yılı için Netflix pakete göre değişmekle beraber, fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptı.

        3

        NEFTLIX EN DÜŞÜK ABONELİK PAKETİ NE KADAR OLDU?

        Netflix'e gelen yüzde 30 civarı zamdan sonra, Netflix'te en düşük aylık plan 119,99 TL oldu.

        4

        2024 NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ

        Netflix'e gelen zamlardan sonra yeni paket ücretleri şöyle;

        Temel plan aylık 119,99 TL,

        Standart Plan fiyatı 149,99 TL’den 176,99 TL’ye,

        Özel Plan fiyatı ise 199,99 TL’den 229,99 TL’ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kötülükleri kovmak için atlar ateş üzerinden atlatıldı
        Kötülükleri kovmak için atlar ateş üzerinden atlatıldı
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar