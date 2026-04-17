Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.201,05 %-0,36
        DOLAR 44,8519 %0,12
        EURO 52,8794 %0,07
        GRAM ALTIN 6.912,18 %0,29
        FAİZ 39,82 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 113,61 %0,64
        BITCOIN 74.885,00 %-0,47
        GBP/TRY 60,7107 %0,11
        EUR/USD 1,1785 %0,03
        BRENT 99,39 %4,70
        ÇEYREK ALTIN 11.301,41 %0,29
        Netflix'in geliri yüzde 16,2 arttı

        Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 01:54
        Netflix, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2025'in ilk çeyreğinde 10,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirket, bu yıl ikinci çeyrekte gelirinin yüzde 13 artmasını beklediğini bildirirken 2026 yılı geneline ilişkin gelir tahminini 50,7 milyar dolar ila 51,7 milyar dolar aralığında tuttu.

        Netflix'in net karı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 83 artarak 5,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2025'in aynı döneminde 2,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

        Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 66 sent olan hisse başına karı ise bu dönemde 1,23 dolara çıktı.

        Netflix'in karındaki artışta, Warner Bros.'un satın alınmasına yönelik anlaşmanın bozulmasından kaynaklanan 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli de etkili oldu.

        Firmanın karı ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Şirketten yapılan açıklamada, Netflix Kurucu Ortağı Reed Hastings'in hayırseverlik faaliyetlerine ve diğer uğraşlarına odaklanmak için mevcut görev süresinin haziranda sona ermesinden sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday olmayacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

